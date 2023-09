Hamburg: Dach in Flammen – Feuerwehr verhindert Großbrand

Feuer in Stellingen: Am Sonntag brannte das Dach eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr verhinderte in letzter Minute, dass das Haus in Flammen aufging.

Laut Feuerwehr wurde gegen 13.35 Uhr dunkler Qualm aus dem Dach des Hauses im Wegenkamp gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, loderten bereits Flammen.

Dach in Flammen – massiver Löscheinsatz

Nur mit Mühe konnten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Erst nach mehr als zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und wird die Ursache für das Feuer ermitteln. (ruega)