Feuer in Hamburg: Dachstuhl von beliebter Bar in Flammen

Im Dachstuhl der „Gecko Bar“ in der Von-Sauer-Straße in Hamburg-Bahrenfeld ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen.

Im Erdgeschoss des Hauses in der Von-Sauer-Straße befindet sich die beliebte Bar, der Rest des Gebäudes wird als Wohnraum genutzt. Um 16.08 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert: Der Dachstuhl des Hauses stand in Flammen. Bis 19.30 Uhr dauerten die Löscharbeiten an. Nach Angaben des Lagedienstes war die Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Wie Polizei und Feuerwehr bestätigen, sind bei dem Brand keine Menschen zu Schaden gekommen. Alle Bewohner:innen konnten das Haus verlassen. Die Brandursache und das Ausmaß des Schadens sind noch unklar. (ps)