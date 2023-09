Feuer in Apple-Store in Hamburg – dann gibt es plötzlich noch ein Problem

Größerer Einsatz der Feuerwehr im Alstertal-Einkaufszentrum (Poppenbüttel): In der Nacht zu Mittwoch ist dort die Brandmeldeanlage angesprungen. Im Apple-Store war es zu einem Brand gekommen.

Um 4.35 Uhr lief die automatische Meldung in der Einsatzzentrale ein. Der Löschzug der Feuerwache Sasel traf nur wenige Minuten später am Heegbarg ein. Die Kräfte stellten eine stärkere Rauchentwicklung fest, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Feuer gelöscht – der Einsatz ging aber weiter

Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute das Feuer im Apple-Store. Obwohl der Brand schnell unter Kontrolle war, entstand größerer Sachschaden. Verletzt wurde niemand; zu der Zeit befanden sich keine Mitarbeiter im Gebäude.

Der Einsatz war damit aber noch nicht beendet: Durch das Feuer hatte nämlich auch die Sprinkleranlage ausgelöst. Die Folge: Die Wassermengen fluteten sogar Fahrstuhlschächte.

Aufwendig musste die Feuerwehr das Wasser aus den Schächten pumpen. Nach zwei Stunden war der Einsatz dann doch beendet. Zuvor war das Gebäude noch belüftet worden, um den Rauch rauszupusten. (dg/ruega)