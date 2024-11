Feuer im Norden Hamburgs: Auto geht in Flammen auf

In Bramfeld ist ein Auto am Samstagnachmittag plötzlich in Flammen aufgegangen. Warum, bleibt unklar.

Die Besitzer des Wagens hatten gewissermaßen Glück im Unglück: Der Wagen stand vor einem Wohnhaus in der Straße Grootmoor, als er gegen 15.45 Uhr plötzlich in Flammen aufging. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte verhindern, dass das Feuer sich auf das Haus oder die angrenzende Garage ausbreitet, so ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO.

Warum das Auto auf einmal brannte, ist unklar. Laut eines Reporters vor Ort sollte eigentlich nur ein Reifenwechsel vorgenommen werden. (zc)