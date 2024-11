Van Carrier in Flammen: Feuer im Hamburger Hafen

Im Hamburger Hafen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Am HHLA Container Terminal Tollerort war ein Van Carrier in Brand geraten. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Gegen kurz nach 21 Uhr ging ein Notruf bei der Hamburger Feuerwehr ein: Am Vulkanhafen in der HafenCity brannte ein Van Carrier. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort, außerdem zeigte die Polizei mit zwei Einsatzwagen Präsenz.

Das könnte Sie auch interessieren: Brand in Wohnunterkunft – Feuerwehr bringt 40 Personen in Sicherheit

Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand relativ schnell unter Kontrolle gebracht, Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Über die Ursache des Feuers war am Abend noch nichts bekannt. (mp)