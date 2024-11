Brand in Wohnunterkunft – Feuerwehr bringt 40 Personen in Sicherheit

Am Mittwochvormittag kam es in der Straße Bahngärten in Hamburg-Wandsbek zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. In einer Wohnunterkunft wurde ein Feuer gemeldet, das in einem Zimmer im ersten Obergeschoss ausgebrochen war.

Um 9.15 Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein. Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus mehreren Fenstern. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr begannen sofort mit der Evakuierung des Gebäudes und leiteten die Brandbekämpfung ein.

40 Personen aus Wohnunterkunft evakuiert – Feuer breitet sich aus

Zwei Strahlrohre kamen im Innenangriff zum Einsatz, und die Dachhaut des Gebäudes wurde über eine Drehleiter kontrolliert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachaufbau verhindert werden.

Da zunächst unklar war, wie viele Personen sich im Gebäude befanden, erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe auf „Feuer mit zwei Löschzügen und einem Großeinsatz für den Rettungsdienst“. Der Rettungsdienst sichtete insgesamt 40 Personen, die alle als unverletzt eingestuft wurden. Während der Löscharbeiten wurden die betroffenen Personen in einer nahegelegenen Schule untergebracht.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit rund 70 Einsatzkräften etwa zwei Stunden im Einsatz. Weitere Ermittlungen zur Brandursache laufen derzeit.