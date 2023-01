Großeinsatz auf St. Pauli: Feuer im Schmidts Tivoli

Großalarm auf dem Kiez: Am Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr zum „Schmidt’s Tivoli“ an der Reeperbahn an. Anrufer meldeten starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des beliebten Theaters. Der Einsatz läuft zur Zeit (Stand 10.30 Uhr) noch.

Gegen 9.20 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Wegen der der Vielzahl der Anrufe und der dramatisch geschilderten Lage löste der Einsatzleiter die 2. Alarmstufe aus.

Mehrere Löschfahrzeuge rückten an. Mehr als 30 Retter waren im Einsatz.

Brand im Schmidts Tivoli – rund 30 Retter im Einsatz

Ersten Informationen der Polizei zufolge sei ein Brand im Dach des bekannten Theaters ausgebrochen. Angestellte, die sich beim Ausbruch des Feuers im Gebäude befanden, hätten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Millionenschaden! Deko- und Haushaltsladen komplett ausgebrannt

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Feuerwehrmänner müssen Teile der Dachhaut aufnehmen, um an Glutnester zu gelangen. Über die Höhe des entstandenen Sachschaden können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Laut eines Sprechers des Theaters finden aber alle geplanten Veranstaltungen statt.