Fenster mit Gehwegplatte demoliert: Polizei nimmt Einbrecher fest – und erkennt Trend

Ein Trio hat offenbar versucht, in ein Einfamilienhaus am Jes-Juhl-Weg (Othmarschen) einzubrechen – und das auf äußerst brachiale Art und Weise. Die Polizei nahm die zwei Frauen und einen Mann fest – und registriert aktuell einen Anstieg einer ganz bestimmten Tätergruppe.

Eine Anwohnerin hörte am Montagnachmittag laute Geräusche und sah im Anschluss, wie drei Personen – ein Mann und zwei Frauen – vom Nachbargrundstück rannten, in einen Fiat stiegen und entgegengesetzt der Einbahnstraße davon brausten. Die Zeugin informierte die Polizei.

Diesen Trend erkennt das LKA

Die Beamten stellten an der Eingangstür des Einfamilienhauses sogenannte Hebelmarken fest; die Täter versuchten wohl, die Tür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, warfen sie offenbar eine Gehwegplatte gegen eine Fensterscheibe. Danach flüchteten sie ohne Beute.

Im Zuge der Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, wurde der Fiat Panda auf der A261 in Höhe Tötensen (Landkreis Harburg) gestoppt. Dabei sei Aufbruchswerkzeug aufgefunden worden, so ein Polizeisprecher. Der 23-Jährige und seine zwei Begleiterinnen (19, 25) seien vorläufig festgenommen worden. Sie kamen in U-Haft.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder Feuerwehr-Einbrüche: Warum Diebe scharf auf die mächtigen Rettungsgeräte sind

Aktuell registriert das Landeskriminalamt (LKA) einen Anstieg sogenannter reisender Tätergruppen. Mehrfach seien auch junge, gepflegte Frauen im Zusammenhang mit den Ermittlungen aufgefallen. Die Kripo-Beamten bitten daher, verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei zu melden (Tel. 428 65 6789).

Polizei gibt Tipps

„Gelegenheit macht Diebe!“, so der Polizeisprecher weiter. Er rät: „Schließen Sie ihre Wohnungstür regelmäßig ab, auch wenn Sie ihre Wohnung nur kurz verlassen. Einbrecher nutzen solche Gelegenheiten und verschaffen sich in Sekundenschnelle mit einfachsten Mitteln Zugang zu Ihrem Zuhause.“ Dazu empfiehlt die Polizei die Installation von Alarmanlagen. Fenster sollten dazu stets geschlossen, Leitern nie auf dem Grundstück liegen gelassen werden. Und mittels einfacher Zeitschaltuhren könne man die Anwesenheit effektiv simulieren und Einbrecher abschrecken. (dg)