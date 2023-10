Feige Tat: 68-Jährige an Bushaltestelle mit Messer verletzt und ausgeraubt

Eine 68-jährige Frau wurde am Donnerstagabend mit einem Messer angegriffen und ausgeraubt, als sie an einer Bushaltestelle stand. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet nach dem Täter – doch bislang vergeblich.

Der Vorfall geschah gegen 21.20 Uhr an der Bushaltestelle Horner Rampe in der Nähe des Horner Parks. Eine 68-Jährige wurde hier von einer bislang unbekannten Person mit einem Messer angegriffen und ausgeraubt, so die Polizei zur MOPO.

Raub in Hamburg: Polizei sucht nach Täter

Die Frau habe oberflächliche Schnitt- und Stichverletzungen davongetragen. Sie wurde unter notärtzlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe keine bestanden.

Nach dem Täter, der einen Koffer erbeutete und in unbekannte Richtung flüchtete, wird seit dem Abend gefahndet. Am Tatort wurden Beweismittel sichergestellt, die Suche nach dem Räuber blieb bislang aber erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. (ncd)