Fassadenbrand in der Hamburger Innenstadt – Straße gesperrt

Einsatz in der Innenstadt: Am Valentinskamp (Neustadt) ist am Samstag die Fassade eines Gebäudes in Brand geraten. Die ersten Feuerwehrkräfte forderten umgehend Verstärkung an. Auch ein Spezial-Löschgerät wurde geordert.

Gegen 11 Uhr fing die Fassade eines Wohn- und Geschäftsgebäudes Feuer. Es begann im Außenbereich des Erdgeschosses und breitete sich rasch hinter einer metallischen Verkleidung bis zum dritten Obergeschoss aus.

Spezialgerät im Einsatz: Hamburger Feuerwehr bekämpft Fassadenbrand

Die Brandbekämpfung war für die Einsatzkräfte schwierig, da die gesamte Verkleidung hätte demontiert werden müssen, um an das Feuer zu gelangen. Ein Spezialgerät kam zum Einsatz, das mit einem 200-bar-Wasserstrahl die Verkleidung durchtrennte und die Glutnester löschte. Wie das Feuer ausbrach, ist unklar. Nach jetzigem Stand hat es keine Verletzten gegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Brandopfer aus Parkhaus bei Hamburg: Polizei gibt neue Details bekannt

Der Valentinskamp musste aufgrund der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Gegen 12 Uhr waren die Feuerwehrkräfte noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.