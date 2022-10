Großeinsatz der Feuerwehr: Tiefgarage in Hamburg brennt

In einer Tiefgarage unterhalb eines Rohbaus in Bergedorf ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen: Der dichte Qualm hinterließ an dem Neubau an der Bleichertwiete eine rußgeschwärzte Fassade.

Gegen 4 Uhr wurde die Feuerwehr von Anwohnern informiert. Mehrere Kräfte bekämpften den Brand mit insgesamt drei sogenannten C-Rohren. Nach MOPO-Informationen brannten Baumaterial und Kabel. Laut einem Feuerwehr-Sprecher wurde niemand durch das Feuer verletzt.

Hamburg: Tiefgaragen-Brand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Die Retter gingen alle Räume des Rohbaus durch, vor allem belüfteten sie die Tiefgarage. Diverse Räume sollen verraucht und von schwarzem Ruß bedeckt sein, genau wie die kaum wiederzuerkennende Außenfassade. Auch die Freiwillige Feuerwehr war im Laufe des zweieinhalbstündigen Einsatzes zur Unterstützung gerufen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Bewaffnet und gewalttätig“: Hamburger Dealer auf „Europe’s most wanted“-Liste

Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen vor Ort. Die Beamten prüfen nun auch, ob das Baumaterial absichtlich in Brand gesteckt wurde.

An der Bleichertwiete – in Bergedorfer City-Lage – entstehen momentan zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 Eigentumswohnungen. Alle Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind nach Angaben des Bauträgers bereits verkauft. (dg)