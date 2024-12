Hamburg: Frau meldet fremden, leblosen Mann in ihrem Bett – am Ende gibt’s Entwarnung

Kurioser Einsatz in Bramfeld: Am Sonntag ist ein Notarzt angerückt, weil eine Anruferin eine fremde, leblose Person in ihrem Bett gemeldet hatte. Doch kurz darauf konnte Entwarnung gegeben werden.

Gegen 13.50 Uhr ging ein Notruf aus einer Wohnung an der Straße Fahrenkrön ein. Die Bewohnerin meldete einen leblosen, fremden Mann in ihrem Bett. Sofort rückte die Feuerwehr mit einem Notarzt, einem Rettungswagen und einem Löschfahrzeug an.

Die Retter gingen davon aus, reanimieren zu müssen. Am Einsatzort angekommen stellte sich die Sache dann allerdings ganz anders dar: Der Mann hatte zu tief ins Glas geschaut und einfach nur fest geschlafen. Das Pärchen hatte sich in der Nacht zuvor kennengelernt und dann in der Wohnung der Frau weitergefeiert, bis sie ins Bett fielen.