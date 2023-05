Fahrschulauto kollidiert mit Taxi und zerstört Stromkasten – Frau verletzt

Bei einem Unfall am Horner Kreisel in Höhe der Sievekingsallee (Hamm) ist in der Nacht zu Sonntag eine Frau verletzt worden.

Laut Polizei stießen das Auto der Frau und ein Taxi gegen 3 Uhr zusammen. Durch den Aufprall wurde das von der Frau gefahrene Fahrschulauto, ein Audi Q2, von der Fahrbahn in Richtung der Grünfläche geschleudert. Dabei stieß ihr Wagen gegen einen Stromverteilerkasten, der unter anderem einen Blitzer mit Energie versorgt. Die Airbags des Audis lösten aus. Der Wagen soll zudem beim Crash umgekippt sein, er wurde durch die Feuerwehr wieder aufgerichtet.

Unfall in Hamm: Fahrerin kommt ins Krankenhaus

Sanitäter und später auch ein Notarzt kümmerten sich um die Frau und brachten sie in eine Klinik. Wie schwer verletzt sie war, war zunächst unbekannt. Der Taxifahrer und ein Fahrgast sollen unverletzt geblieben sein.

Die Feuerwehr klemmte die Batterie des Audis ab und richtete diesen wieder auf. Auch der Strom wurde abgestellt. Der Audi wurde abgeschleppt, die Polizei ließ die Straße für die Arbeiten an der Unfallstelle sperren.

Die Polizisten nahmen Ermittlungen auf und versuchen, den genauen Hergang zu rekonstruieren. Noch sind der genaue Ablauf und die Ursache unklar. (dg)