Fahrradfahrer bei Unfall in der City lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in Hamburg-St. Georg: Im Bereich der Straße Steintordamm ist am Dienstag ein Fahrradfahrer (46) gestürzt und mit seinem Kopf auf den Asphalt geschlagen. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Um kurz vor 17 Uhr war der Mann laut Polizei zunächst auf dem Radweg unterwegs. Ein Teil des Radweges war wegen dort abgestellter Fahrzeuge der Bundespolizei – die anlässlich des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit postiert waren – aber blockiert. Der 46-Jährige wich daher auf die Straße aus.

Mann war nicht mehr ansprechbar

„Beim Überfahren einer in den Asphalt eingelassenen Metallschiene stürzte der Mann aus noch ungeklärter Ursache und erlitt dabei eine lebensgefährliche Kopfverletzung“, sagt ein Polizeisprecher. Einsatzsanitäter der Bundespolizei leisteten bei dem nicht mehr ansprechbaren 46-Jährigen Erste Hilfe.

Kurz darauf übernahm die Besatzung eines Rettungswagens, im Anschluss dann ein Notarzt. Zusammen mit dem Arzt kam der Verletzte in eine Klinik. Sein aktueller Gesundheitszustand ist unbekannt.

Die Polizei sperrte für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen die Straße. Der Verkehrsunfalldienst (VD 2) übernahm die Ermittlungen. Die Beamten wollen nun die genauen Umstände des Sturzes klären. (dg)