Fahrradfahrer stoßen im Schanzenviertel zusammen: Mann in Lebensgefahr

Am Donnerstagabend ist ein 47-Jähriger in der Hamburger Schanzenstraße mit seinem Fahrrad unterwegs. Als er einem Gullydeckel ausweichen will, kommt es zu einem Zusammenstoß.

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer im Stadtteil Hamburg-Sternschanze ist ein 47-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Fahrradunfall in der Schanze: Beide Männer trugen keine Helme

Der Mann sei auf der Schanzenstraße an der Ecke zur Kampstraße mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen und gestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge habe der 47-Jährige am Donnerstagabend versucht, einen anderen Radfahrer zu überholen.

Als er laut Polizei vermutlich einen Gullydeckel umfahren wollte, stieß er mit dem 38-Jährigen zusammen. Beide Männer hätten keinen Fahrradhelm getragen. Der 38-Jährige erlitt den Angaben zufolge nur leichte Schürfwunden. (dpa)