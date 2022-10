Auto schleudert bei Unfall weg – Fahrradfahrer erfasst und verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Hoheluft-Ost: Ein Fahrradfahrer ist am Sonntagnachmittag an der Hoheluftchausse von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das bestätigte die Hamburger Polizei.

Demnach seien die Beamten um kurz nach 15 Uhr zur U-Bahnstation Hoheluftbrücke gerufen worden. Der Radfahrer lag verletzt auf dem Boden, Sanitäter kümmerten sich um ihn. Wie schwer er verletzt wurde, war unklar.

Hamburg: Fahrradfahrer bei Unfall in Hoheluft-Ost verletzt

Laut Polizei waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen: Eines soll weggeschleudert sein und dabei den Radfahrer erfasst haben. „Nähere Erkenntnisse liegen zurzeit nicht vor“, so ein Sprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlag gegen Koks-Taxis in Hamburg: Das droht jetzt den Kunden

Die Fahrbahn wurde in Richtung Lokstedt gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist. (dg/sd)