Fahrradakku fängt immer wieder Feuer! Dachterrasse in Hamburg angekokelt

Schreck für einen Bewohner der Groothoffgasse in Winterhude. Am späten Sonntagabend fing es plötzlich in der Wohnung an zu brennen. Es war der Fahrradakku!

Das Feuer war gegen 22 Uhr ausgebrochen. Der Bewohner der Dachgeschosswohnung reagierte geistesgegenwärtig und brachte die aufladbare Batterie schnell auf die Dachterrasse. Dort versuchte er, den Akku zu löschen. Ohne Erfolg.

Akku brennt weiter – Löscharbeiten schwierig

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Mann auf dem Balkon und rief um Hilfe. Als die Retter die Wohnung betraten, stellten sie eine leichte Verrauchung fest. Auch auf der Terrasse gab es eine Rauchentwicklung. Der brennende Akku hatte bereits die Holzbohlen auf dem Balkon angegriffen und zum Kokeln gebracht.

Feuerwehrleute versuchten ebenfalls, den Akku zu löschen. Weil das nicht gelang, wurde das Gerät in einen Aluminium-Koffer geladen und auf die Straße vors Haus gebracht. Dort konnte der Akku mit Wasser soweit heruntergekühlt werden, dass er sich nicht mehr ständig aufs Neue entzündete. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. (mp)