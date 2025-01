Fahrrad-Unfall in Billstedt: 72-Jähriger stirbt – Polizei steht vor Rätsel

Unfall in Billstedt: Am Donnerstagmittag ist ein 72-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Billstedter Hauptstraße schwer gestürzt. Kurz darauf verstarb er im Krankenhaus. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann auf der Billstedter Hauptstraße in Richtung des Schiffbeker Weges. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 72-Jährige in Höhe der Einmündung zum Hertelstieg um 11.35 Uhr von seinem Fahrrad und verletzte sich hierbei am Kopf.

Hamburg-Billstedt: Fahrrad-Unfall – 72-Jähriger stirbt

Umgehend alarmierte Rettungskräfte hätten den Verletzten versorgt und ihn unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus transportiert. Doch leider konnte der Mann nicht gerettet werden. Er starb in der Klinik.

Die Gründe für den Sturz sind unklar. Die Polizei sucht deshalb nun nach Zeugen, die Aussagen zum Unfallhergang, und ob es ggfs. eine Fremdbeteiligung gab, machen können. Sie können sich unter (040) 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden. (mp)