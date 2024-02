Fahndung nach sexuellem Übergriff: Wer erkennt diesen Mann?

Die Hamburger Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann, der in Harburg eine 35-Jährige überfallen haben soll. Die Beamten haben am Freitag ein Foto des Gesuchten veröffentlicht und hoffen nun auf Hinweise.

Die Frau war am 5. Oktober gegen 14.20 Uhr aus dem Bus der Linie 143 an der Technischen Universität Harburg (TU) ausgestiegen und auf dem Nachhauseweg. An der Ernst-Eger-Straße soll sie dann der Mann – etwa 20 bis 22 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schlanke Figur, hellblaue Jeans, schwarzer Kapuzenpullover, schwarzes Basecap – angesprochen haben.

Kripo bittet um Hinweise

Dann habe er sie unvermittelt angegriffen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. „Die Frau wehrte sich, woraufhin der Täter flüchtete“, so eine Polizeisprecherin.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes geführt hätten, habe eine Richterin nun dem Antrag der Staatsanwaltschaft zur Öffentlichkeitsfahndung stattgegeben. „Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich zu melden.“ Tel. 428 65 67 89 oder bei jeder Wache. (dg)