Fahndung mit Hubschrauber: Messerstecher festgenommen – Opfer weiter in Lebensgefahr

Nach der Messer-Attacke vor einer Kneipe in Barmbek-Nord hat die Polizei nur wenige Stunden später bereits den mutmaßlichen Täter (24) identifiziert und festgenommen. Er muss höchstwahrscheinlich in Haft bleiben.

Der 24-Jährige soll am Donnerstagmittag vor der Kneipe „Zur Drossel“ an der Drosselstraße in Streit mit einem 33 Jahre alten Mann geraten sein. Dabei soll der Jüngere ein Messer gezogen und den Älteren damit lebensgefährlich verletzt haben.

Zielfahnder machen Verdächtigen ausfindig

Mehrere Streifenwagen und auch ein Polizeihubschrauber suchten nach dem Täter. Zunächst aber vergeblich. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Die Ermittlungen führten schnell zu dem jetzt Festgenommenen. Er wurde noch Abend von Zielfahndern des LKA 23 in seiner Wohnung im selben Stadtteil vorläufig festgenommen, so eine Polizeisprecherin: „Der 24-Jährige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt und muss sich am Freitag vor einem Haftrichter verantworten.“ Es gilt als sicher, dass der Mann bis zum Prozess in U-Haft bleiben muss.

Sein Opfer war nach der Attacke in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gekommen. Dort musste er notoperiert werden, er schwebt weiter in Lebensgefahr.

Die Mordkommission sucht weiter Zeugen, um den genauen Ablauf der Tat rekonstruieren zu können. Noch sind die Hintergründe des Streits noch unklar. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)