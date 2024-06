Blutiger Streit in Kneipe in Hamburg: Mann lebensgefährlich verletzt

In einer Kneipe in Barmbek-Nord kam es am Donnerstagmittag zu einer blutigen Auseinandersetzung: Ein Mann (33) wurde mit einem Messer verletzt und befindet sich in Lebensgefahr. Der Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Die Tat ereignete sich gegen 12 Uhr vor der Kneipe „Zur Drossel“ an der Drosselstraße gegenüber dem ZOB Barmbek. Dort soll laut Polizei ein 33-Jähriger mit einem Messer niedergestochen worden sein.

Mann in Barmbek-Nord niedergestochen – Lebensgefahr

Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten und begleitete ihn in eine Klinik, wo er zurzeit notoperiert wird. Nach Angaben der Feuerwehr besteht Lebensgefahr. Beamte machten sich mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber „Libelle 1“ auf die Suche nach dem flüchtigen Täter.

Die Fahndung läuft zurzeit noch. Zeugen, die die Tat beziehungsweise die Flucht beobachtet haben

oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.