Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die sich am Mittwochmorgen in der Sternschanze einer Seniorin gegenüber als Polizisten ausgegeben haben. Mit einem Trick gaukelten die Ganoven der alten Dame vor, dass es einen Einbruch in ihrer Wohnung gegeben hätte und gelangten so an das Geldversteck. Sie entkamen mit einer fünfstelligen Summe.

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall um 11.45 Uhr in der Schanzenstraße. Hier passten zwei Männer eine 86-Jährige ab, als sie das Haus betreten wollte. Sie zeigten der Seniorin kurz eine falschen Dienstausweis und baten darum, ins Haus gelassen zu werden. Dann folgten sie der alten Dame bis in ihre Wohnung.

Falsche Polizisten erbeuten fünfstelligen Betrag

Hier sorgten die Täter, offenbar von der Seniorin unbemerkt, für Unordnung, die ihr suggerierte, dass es einen Einbruch gegeben habe. Die verunsicherte Frau wollte daraufhin nach ihrem Ersparten sehen, das sie in einem Tresor verwahrte. Nachdem sie den Tresor geöffnet hatte, entnahmen die Täter daraus Bargeld und flüchteten aus der Wohnung.

Der eine Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß und dicklich mit Stirnglatze, dunkle Kleidung. Der zweite ist ebenfalls etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwas kleiner und schlanker als sein Komplize. Er hat dunklere Haare. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 428 65 67 89 zu melden.