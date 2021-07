Erneut ist es skrupellosen Gaunern gelungen eine ältere Person zu überrumpeln und zu bestehlen. In Wandsbek gaben sich zwei Männer einer Seniorin gegenüber als Polizisten aus und verschafften sich so Zutritt zu ihrer Wohnung. Dort erbeuteten sie das Ersparte der alten Dame. Als diese schließlich Verdacht schöpfte, wurde sie zur Seite gestossen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 14.10 Uhr in einem Wohnhaus an der Hammer Straße. Hier kam eine 92-Jährige Bewohnerin vom Einkaufen zurück, als sie im Treppenhaus zwei Männern begegnete. Die gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, dass es in dem Haus Einbrüche gegeben habe. So verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung der alten Dame.

Hier machten die beiden sich daran nach Wertgegenständen zu suchen. Laut Polizeiangaben erbeuteten die Täter dabei einen kleinen vierstelligen Betrag. Als die 92-Jährige immer skeptischer wurde und die Männer von weiterer Suche abzuhalten versuchte, wurde sie mehrfach unsanft beiseite gestossen, bevor die Täter dann das Weite suchten. Die Frau musste später von der Besatzung eines Rettungswagen behandelt werden.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Täter 1: 35 – 40 Jahre mit „osteuropäischem“ Erscheinungsbild und auffallend dick. Bekleidet war er mit einem hellem Pullover und dunkler Jacke. Täter 2: ebenfalls ca. 35 – 40 Jahre alt und dick mit „südländischem“ Erscheinungsbild. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.