Explosionsgefahr in Hamburg: Straßen gesperrt, Häuser evakuiert

Gas-Alarm am Mittwochnachmittag in Altona-Altstadt: Bauarbeiter haben auf der Straße Nobistor eine Gasleitung beschädigt. Die Umgebung der Baustelle wurde abgesperrt.

Gegen 15.45 Uhr rückten 26 Kräfte der Feuerwehr zu der Baustelle aus. Beim Eintreffen der Retter hatten die Handwerker das Gasleck, das bei Bauarbeiten entstanden war, bereits mit Klebeband provisorisch abgedichtet, wie die Feuerwehr der MOPO sagte.

Gas-Alarm in Altona-Altstadt: Häuser evakuiert

Aufgrund der Explosionsgefahr sperrten die Feuerwehrleute zusammen mit der Polizei in einem Umkreis von 50 Metern rund um die Einsatzstelle Straßen ab. Im selben Radius wurden die Erdgeschosse der angrenzenden Wohnhäuser evakuiert. In den oberen Stockwerken konnten die Anwohner in ihren Wohnungen bleiben, wurden aber angewiesen, die Fenster geschlossen zu halten.

Der Schaden wurde von Gasnetz Hamburg behoben. Gegen 16.40 wurde der Einsatz beendet, die Anwohner konnten zurückkehren.