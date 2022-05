Explosion beim Sisha-Rauchen – drei Personen zum Teil schwer verletzt

Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt sind am Montagabend nach Eidelstedt ausgerückt – auf dem Balkon einer Wohnung hat es eine Explosion gegeben. Drei Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Das Unglück passierte gegen 21 Uhr im Eidelstedter Weg. Zwei Frauen (beide 27 Jahre) und ein Mann (26) wollten offenbar den sommerlichen Tag chillig ausklingen lassen.

Dazu hatten sie auf dem Balkon der Wohnung einen gasbetriebenen Feuertisch aufgebaut und eine Sisha-Pfeife vorbereitet. Dann kam es zum Unglück.

In Eidelstedt: Sisha-Pfeife explodiert – drei Verletzte

Ein lauter Knall und anschließende Schreie zerrissen die abendliche Stille. Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Die rückte mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt an.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Laut Polizei sei Gas am Feuertisch ausgeströmt. Durch die glühende Kohle der Sisha-Pfeife sei es dann zur Explosion gekommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Gasexplosion bei Silvesterfeier – 18-Jährige schwer verletzt

Die Frauen zogen sich dabei leichtere Verletzungen zu und kamen mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Der 26-Jährige dagegen erlitt hochgradige Verbrennungen an den Beinen und im Gesicht. Er kam in das Unfallkrankenhaus Boberg.