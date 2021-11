Als eine Frau am Donnerstagnachmittag mit ihrem Hund im Landkreis Kusel (Rheinland-Pfalz) eine Runde spazieren ging, entblößte sich vor ihr auf einmal ein bislang unbekannter Mann. Dieser war in einem weißen Sprinter unterwegs – mit Hamburger Kennzeichen.

Laut der Polizeidirektion Kaiserslautern war die Frau gegen 15 Uhr in der Unterführung Richtung Hüffler spazieren, als auf einmal ein großer weißer Sprinter ohne jegliches Logo dafür aber mit Hamburger Kennzeichen in Richtung Konker Wald vorbeifuhr.

Der Fahrer des Sprinters hielt nach Erblicken der Frau plötzlich an, stieg aus und entblößte sich vor ihr. „Die Frau ging – ohne sich auf die Person einzulassen – weiter und entkam so der Situation“, so die Polizei.

Der unbekannte Exhibitionist wird jetzt gesucht. Dabei soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann handeln. Die Polizei Kusel bittet um Hinweise zu dem Mann beziehungsweise zu dem benutzten Fahrzeug unter 06381 9190 oder pikusel@polzei.rlp.de. (aba)