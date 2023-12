Ex-Schüler droht: „Ich bringe euch alle um!“ – Unterricht an Hamburger Schule beendet

Der Schulleiter der Stadtteilschule Oldenfelde am Delingsdorfer Weg in Rahlstedt hat am Donnerstagmorgen alle wieder nach Hause geschickt. Grund: Ein 18 Jahre alter Ex-Schüler soll mehrfach telefonisch Bedrohungen ausgesprochen haben, wie die Polizei der MOPO bestätigte.

Schon am Anfang der Woche soll es die Drohungen gegeben haben. Besonders schlimm wurde es dann Mittwoch. Da soll der 18-Jährige gleich mehrfach im Lehrerzimmer angerufen und nach MOPO-Informationen gebrüllt haben: „Ihr habt mein Leben ruiniert. Ich bringe euch alle um!“

Schulleiter: Der Schutz muss im Vordergrund stehen

Schulleiter Martin Homp verständigte daraufhin die Polizei. Er entschied sich zusätzlich, alle Schüler am Donnerstag nach der zweiten Stunde zu entlassen. In einer Mitteilung an die Eltern schreibt er: „Der Schutz der Kinder und des Kollegiums muss im Vordergrund stehen.“ Es war der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien.

Die Polizei suchte den 18-Jährigen auf und hielt eine sogenannte Gefährderansprache ab, bei der ihm gesagt wird, dass er etwaige angedrohte Straftaten zu unterlassen habe.

Der Ex-Schüler soll in der Vergangenheit der Schule verwiesen worden und mehrfach mit Bedrohungen aufgefallen sein. Die Gründe für sein Ausscheiden sind unbekannt. Die Polizei ermittelt. Sie prüft auch, ob ein auf dem Schulhof angebrachtes Graffiti (mittlerweile entfernt) im Zusammenhang mit den Bedrohungen stehen könnte. (dg/röer/acb)