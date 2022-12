Die den Verdächtigen zur Last gelegten Taten lesen sich wie aus einem Gruselbuch. Antonio Anglés Martin soll 1992 in Spanien drei Schülerinnen entführt, vergewaltigt, bestialisch gefoltert und schließlich ermordet haben. An einem seiner Opfer soll er sich mit sexueller Motivation postmortal vergangen haben. Danach tauchte er ab. Die Polizei war ihm einige Male dicht auf den Fersen, doch fassen konnte sie ihn nie.

Nach der Verhaftung von Leudis Isaak C. – einer der meistgesuchten Personen Spaniens und mutmaßliches Oberhaupt eines Menschenhändlerrings – in Hamburg-Hohenfelde, fahndet Europol weiter nach den mutmaßlichen Komplizen Antonio Anglés Martin und Norbert Köhler. Das Trio wird wegen Gräueltaten europaweit gesucht.

Die den Verdächtigen zur Last gelegten Taten lesen sich wie aus einem Gruselbuch. Antonio Anglés Martin soll 1992 in Spanien drei Schülerinnen entführt, vergewaltigt, bestialisch gefoltert und schließlich ermordet haben. An einem seiner Opfer soll er sich mit sexueller Motivation postmortal vergangen haben. Danach tauchte er ab. Die Polizei war ihm einige Male dicht auf den Fersen, doch fassen konnte sie ihn nie.

„Die Teufelin“ in Hamburg festgenommen

Transfrau Leudis Isaak C. ist laut den Ermittlungsbehörden nicht minder brutal einzuschätzen. Sie soll einem Menschenhändlerring vorgestanden haben und gehörte zu den zehn meistgesuchten Personen Europas. Wie C., die auch „La Diabla“ („Die Teufelin“) genannt wird, an die beiden anderen gesuchten Männer geriet, ist unbekannt. Unbestätigten Informationen zufolge sollen sich die drei aber irgendwann zwischen 2005 und 2010 zusammengeschlossen haben. Die Polizei Hamburg meldete am Freitag die Verhaftung der 34 Jahre alten Venezolanerin im Stadtteil Hohenfelde. Sie soll nun den spanischen Behörden überstellt werden.

Leudis Isaak C. – genannt „Die Teufelin“ – wurde in Hamburg verhaftet. Europol Leudis Isaak C. – genannt „Die Teufelin“ wurde in Hamburg verhaftet.

C. hatte ein gutes Netzwerk in der Trans-Szene und wusste, dass viele zahlungskräftige Männer offenbar großes Interesse an feminin aussehenden Transfrauen haben. Darum soll sie Menschen aus der Trans-Szene unter falschen Versprechungen angeworben und teilweise mit brutaler Gewalt in andere Länder – etwa nach Spanien – geschleust haben. Frauen aus Venezuela wurden demnach zu Brustvergrößerungen und anschließend zur Prostitution gezwungen.

Transsexuelle mit brutaler Gewalt ausgebeutet

Der Tscheche Norbert Köhler war früher als Drogenhändler und führendes Mitglied der bis zu 80 Mann starken Berdych-Gang aktiv. Diese Gruppierung um den ehemaligen Türsteher David Berdych soll laut tschechischen Medien um die Jahrtausendwende für zahlreiche Diebstähle, Angriffe, Erpressungen, Entführungen und Morde verantwortlich gewesen sein.

Köhler stand zuletzt wegen des Verdachts auf Drogenhandel im Fokus der Polizei. Er soll mit Kokain im zweistelligen Kilobereich gehandelt haben, war aber wohl auch im Rotlicht-Milieu im Raum Sachsen bekannt. Eine frühere Rotlichtgröße will sich sogar daran erinnern, dass der Mann auch in Hamburg auf St. Pauli seine Geschäfte gemacht hat. Wegen seiner Vorliebe zu Trans-Frauen soll er hier nur ,,Klöten-Nobbi“ genannt worden sein.

Europol sucht nach Komplizen von „La Diabla“

Ab etwa 2007 soll sich seine Spur verloren haben. Wie Europol in seiner Fahndung beschreibt, soll das Trio nach Erkenntnissen der spanischen Sicherheitsbehörden eine Bande gebildet haben, die Trans-Frauen aus Südamerika nach Madrid oder Barcelona gebracht und dort mit brutaler Gewalt zur Prostitution gezwungen hat. Hinweise zu den Gesuchten nimmt jede Polizeidienststelle oder Europol entgegen.