Meterhohe Flammen: Großeinsatz am Naturschutzgebiet

Großeinsatz am Rande der Boberger Niederung (Lohbrügge): Ein Auto ist am Samstagabend an der Straße an der Kreisbahn komplett in Flammen aufgegangen. Die Hamburger Polizei übernahm den Fall und fand heraus: Das Auto war als gestohlen gemeldet.

Um kurz nach 23 Uhr wählten Augenzeugen den Notruf: Unter Atemschutz löschten Kräften der Feuerwehr kurz darauf den auf dem Gehweg brennenden Kia. Andere leuchteten den Einsatzort aus, die Polizei sperrte die Straße.

Hamburg: Erst wurde es geklaut, dann steht das Auto in Flammen

Augenzeugen hatten von drei Personen gesprochen, „die sich zum Zeitpunkt der Entstehung des Feuers am Auto befunden haben sollen“, so ein Lagedienst-Sprecher zur MOPO. Das Trio sei daraufhin geflüchtet.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen. Tatsächlich trafen die Beamten in der näheren Umgebung auf drei jüngere Männer. „Sie wurden angehalten und überprüft“, sagte der Sprecher weiter. Bei ihnen konnte aber wohl kein näherer Tatverdacht erhärtet werden. „Sie wurden in Absprache mit der Kripo vor Ort wieder entlassen.“

Die Ermittlungen ergaben, dass der Kia zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Einen direkten Zusammenhang zwischen Diebstahl und Feuer konnten die Beamten aber zunächst nicht herstellen. Die Arbeiten in dem Fall dauern an. (dg)