Erneut Luft aus SUV gelassen: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Mehrfach haben Klimaaktivisten bereits die Luft aus SUV-Reifen im Hamburger Stadtgebiet gelassen, zuletzt in Nienstedten. Sie wollen damit auf die Gefahr für die Umwelt aufmerksam machen, die aus ihrer Sicht von den großen Fahrzeugen ausgeht. Nun ist am Freitagvormittag zum ersten Mal ein Mann in Winterhude offenbar auf frischer Tat ertappt worden.

Einer Streifenwagenbesatzung war der Mann gegen 4.30 Uhr an der Straße Rondeel aufgefallen: Laut Polizeiangaben hockte er direkt neben dem Rad eines geparkten SUV, aus dem die Luft gelassen worden war.

Mann offenbar wenig kooperativ

In derselben Straße waren, wie die Beamten dann feststellten, noch zwei weitere Wagen betroffen – an einem klemmte zudem ein inzwischen bei der Polizei bekanntes Flugblatt. Der Titel: „Achtung – Ihr Spritfresser ist tödlich!“ Darin heißt es, dass SUV eine Katastrophe fürs Klima seien. Deshalb habe man „diese Maßnahme ergriffen“ und die Luft abgelassen.

Der Mann, der keine Ausweispapiere bei sich trug, wurde vorläufig festgenommen und soll sich geweigert haben, zu sprechen bzw. auf Fragen der Beamten zu antworten. Der Staatsschutz ermittelt.

Ende Juli waren innerhalb von wenigen Tagen zahlreiche SUV von der Aktion betroffen; in einem Fall wurde die Luft aus 33 Fahrzeugen gelassen. (dg)