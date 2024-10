Brand nahe der Autobahn: Rauchsäule über Hamburg

Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Rauchsäule am Himmel über Bergedorf. Wie schon beim Großbrand am 21. September 2024 konnten die Einsatzkräfte ihren Einsatzort aus der Ferne erkennen.

Allerdings brannte es diesmal weniger stark als damals. Am Mittwochabend um 18.49 Uhr geriet eine Kleingartenhütte nördlich der A25 in Brand. Die rund acht mal acht Meter große Holzhütte stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.

Kleingartenhütte in Flammen – Rauchsäule über Bergedorf

Mit mehreren Strahlrohren bekämpften die Einsatzkräfte unter Atemschutz das Feuer. Verletzt wurde niemand.

Um ausreichend Wasser an der Einsatzstelle zu haben, wurden weitere Kräfte zur Wasserversorgung nachgefordert. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.