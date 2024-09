Rauchwolke über Hamburg sichtbar: Bootshalle in Flammen

Ein Großfeuer beschäftigt derzeit die Feuerwehr Hamburg. In Bergedorf steht eine Bootshalle in Flammen. Die Feuerwehr ist mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

In der Straße „Am Hohen Stege“ in Bergedorf geriet am Montagabend gegen 18.15 Uhr eine Bootshalle in Brand. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, loderten die Flammen bereits mehrere Meter hoch. Der Zugführer forderte umgehend weitere Kräfte an. Die Halle, die circa 30 x 10 Meter groß sein soll, steht derzeit in Vollbrand.

Rauchwolke über Hamburg sichtbar: Feuer in Bergedorf beschäftigt die Feuerwehr

Die Rauchwolke war über mehrere Kilometer sichtbar. hfr Die Rauchwolke war über mehrere Kilometer sichtbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Organisierte Kriminalität in Hamburg: So hoch sind die Gewinne der Täter

Die Rauchwolke ist über weiten Teilen der Stadt sichtbar. Besonders prekär: direkt neben der brennenden Halle befindet sich ein Bestattungsinstitut. Dort sind derzeit mehrere Leichen untergebracht. Diese müssten nun von der Feuerwehr vor den Flammen der Halle geschützt werden.

Warnung vor Großbrand in Bergedorf – Rauchwolke zieht Richtung Westen

Zeitgleich zum enormen Löscheinsatz musste ein Rettungswagen einen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr versorgen. Sein Kreislauf brach bei den sommerlichen Temperaturen und der enormen Anstrengung zusammen.

Die Feuerwehr warnt inzwischen mit Rundfunkdurchsagen und Auslösung der Warnapps wie NINA oder KatWarn die angrenzenden Bewohner vor der starken Rauchentwicklung. Derzeit zieht die Rauchwolke in Richtung Westen. Betroffen sind laut der offiziellen Warnung die Bereiche Bergedorf, Nettelnburg und Lohbrügge. Wie lange die Löscharbeiten andauern werden, ist derzeit unklar.