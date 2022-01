Beamte der Hamburger Polizei waren am Dienstag in zivilen Fahrzeugen in ganz Hamburg unterwegs. Ihr Fokus: Raser. „Wir dokumentierten erneut erhebliche Verstöße“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Eine Chronik:

18.42 Uhr A1 in Höhe Moorfleet: Der Fahrer eines 3er BMW fährt mit 132 Stundenkilometern durch den Moorfleeter Tunnel – erlaubt sind 80. Die Polizisten – die in ihren Wagen die Geschwindigkeiten messen und aufzeichnen können – wollen das Auto an der Norderelbbrücke anhalten. Aber: „Der Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen“, so die Sprecherin.

„Erhebliche Verstöße“: Polizei stoppt mehrere Raser in Hamburg

Zunächst können die Beamten den BMW nicht einholen, zu der Zeit herrscht dichter Feierabendverkehr. An der B75 ist dann aber Schluss: Bei der Kontrolle seiner Daten kommt heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt. Gegen den 43-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eröffnet, Schlüssel und BMW von der Polizei einkassiert.

19.42 Uhr, B75 in Wilhelmsburg: Polizisten stoppen einen VW Passat. Der Fahrer, ein 35 Jahre alter Mann, war mit dem Wagen statt der erlaubten 80 mit 151 km/h in Richtung Süden gefahren. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

20.51 Uhr, A7 in Höhe Heimfeld: Den gleichen Beamten, die kurz zuvor den Passat-Fahrer angehalten haben, fällt nun ein Audi A6 auf, der mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ in nördliche Richtung gefahren wird. Nachgewiesen werden kann dem 63-Jährigen ein Verstoß im Baustellen-Bereich: Die Polizisten zeichnen 150 statt erlaubten 80 km/h auf. Auch ihn erwartet nun eine empfindliche Strafe.

0.05 Uhr, A7 in Höhe Stellingen: An den Beamten schießt ein BMW vorbei. Sie nehmen die Verfolgung auf. Im Auto, das stellt sich später heraus, sitzt ein 27-Jähriger. Die Polizisten messen seine Geschwindgkeit in einer 60er-Zone. Ergebnis: 149 Stundenkilometer. Auch er wird eine hohe Strafe zahlen und seinen Führerschein abgeben müssen.

0.41 Uhr, A7 in Höhe Volkspark: Der letzte Raser ist der schwerste Raser – beziehungsweise fährt der 27-Jährige das schwerste Fahrzeug. Mit einem Sattelzug überholt er im Baustellenbereich „mehrfach verbotswidrig“ mehrere Verkehrsteilnehmer und hat 20 km/h zu viel auf dem Tacho. Auch Abstände soll der Mann nicht eingehalten haben.

„Der aus Litauen stammende Fahrer entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 535 Euro“, sagte die Sprecherin. „Danach konnte er seine Fahrt wieder fortsetzen.“ Für die Polizei der letzte Verstoß des Tages. (dg)