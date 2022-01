Tödlicher Unfall in Hamburg: Ein Arbeiter ist nach einem Sturz auf einer Baustelle an der Überseeallee in der HafenCity am Mittwochmorgen ums Leben gekommen. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Der Unfall war laut Angaben der Polizei um kurz vor 8 Uhr passiert: So stürzte der Mann von einer Plattform mehrere Meter in die Tiefe, vermutlich aus dem Erd- ins dritte Untergeschoss. Die genauen Umstände sind noch unbekannt.

Arbeiter stirbt bei Unfall auf Baustelle in Hamburg

Kollegen des Verunglückten wurden seelsorgerisch betreut, der Leichnam kam in die Rechtsmedizin. Die Kripo übernahm vor Ort die Ermittlungen. Die Beamten wollen nun klären, wie genau es zu dem Sturz kam. (dg)