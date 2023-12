Erdrutsch in Hamburg: Beliebtes Restaurant am Elbhang getroffen

Am Elbhang in Nienstedten ist es am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages zu einem Erdrutsch gekommen. Durch Dauerregen hatte sich das Erdreich auf 15 Meter Breite gelockert. Eine Lawine schoss meterweit hinunter und traf das Restaurant „Maats“ neben dem Leuchtturm.

Laut Feuerwehr hatten Passanten gegen 7 Uhr am Elbuferweg einen Erdrutsch gemeldet. Bei Eintreffen der Retter bestätigte sich, dass massenweise Erdreich den Hang hinuntergerutscht sei. Die Sanitäranlagen des Restaurants Maats seien dabei beschädigt worden.

Erdrutsch in Hamburg: Restaurant an Elbhang getroffen

Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Feuerwehrleute sind dort immer noch im Einsatz.

Ein Mitarbeiter des zuständigen Bezirksamts wurde angefordert, um über weitere Maßnahmen zu entscheiden. Viele Ausflügler müssen aufgrund der Absperrung nun einen Umweg nehmen.