Er wollte nach Hamburg zum Friseur: Wo ist Nuriddin A. (86)?

Seit Donnerstag wird Nuriddin A. aus Barsbüttel (Kreis Stormarn) vermisst. Der 86-Jährige war offenbar auf dem Weg zu einem Friseurtermin in Hamburg, kam dort aber nicht an.

Gegen 14 Uhr sei Nuriddin A. am Donnerstag an seinem Wohnort in Barsbüttel laut Polizei zum bisher letzten Mal gesehen worden. Er habe mit seinem grauen Opel Corsa mit Oldesloer Kennzeichen nach Hamburg fahren wollen. Dort habe er einen Termin beim Friseur gehabt.

86-Jähriger bei Hamburg vermisst: Wo ist Nuriddin A.?

Nuriddin A. sei dort jedoch nicht angekommen. Die Polizei beschreibt ihn als etwa 1,70 Meter groß, schlank, mit weißen Haaren und grünen Augen. Zuletzt habe er einen blauen Wollpullover, eine blauen Jeans und ein graues Sakko getragen.

Dieser Artikel stammt aus der dicken MOPO AM WOCHENENDE.

72 Seiten, die es in sich haben: Jedes Wochenende erwarten Sie aktuelle News, packende Reportagen, spannende Geschichten über Hamburgs unbekannte Orte und die bewegte Historie unserer Stadt, die besten Ausgehtipps fürs Wochenende, eine große Rätsel-Beilage und vieles mehr. Die MOPO AM WOCHENENDE: Jeden Samstag und Sonntag für Sie am Kiosk – oder ganz bequem im Abo unter MOPO.de/abo

Das könnte Sie auch interessieren: 19-jähriger Vermisster aus Kiel wieder aufgetaucht

Der 86-jährige Mann sei auf Medikamente angewiesen. Es gebe Hinweise, so die Polizei, dass er zeitweise orientierungslos sei. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Kriminalpolizei in Reinbek unter Tel. (040) 727 7070 oder wählt den Notruf 110. (fbo)