Er transportierte illegal Menschen: Hamburger an polnischer Grenze gestoppt

Die Bundespolizei hat in Görlitz einen 70-Jährigen aus Hamburg gestoppt. Der Mann brachte in seinem Transporter sechs Männer aus Syrien über die Grenze von Polen nach Deutschland.

Der Hamburger sei am Mittwochnachmittag kontrolliert worden, als er über die die Stadtbrücke vom polnischen Zgorzelec ins deutsche Görlitz gefahren ist, hieß es am Donnerstag von der Bundespolizei. Mit an Bord saßen sechs Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren, die den Angaben zufolge aus Syrien stammen.

Görlitz: Hamburger fährt illegal Menschen nach Deutschland

Dem 70-Jährigen wirft die Bundespolizei nun Einschleusen von Ausländern vor. Er ist nach seiner Vernehmung entlassen worden, sein Transporter, der offenbar in Litauen zugelassen wurde, ist allerdings durch die Bundespolizei beschlagnahmt worden.

Am Mittwoch hat die Bundespolizei in Görlitz insgesamt 18 weitere Menschen aus Syrien am Grenzübergang aufgegriffen.

Erst am Dienstag war in der Region ein 58 Jahre alter Mann verhaftet worden, der für 450 US-Dollar Bezahlung mehrere Personen aus Syrien illegal aus der Slowakei nach Deutschland gebracht haben soll. Gegen ihn wird nun wegen des erschwerten Straftatvorwurfs des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen ermittelt. (fbo)