Er kam mit der Pistole und schoss: Polizei sucht nach Tankstellen-Räuber

Er kam mit der Pistole rein und schoss: Ein Mann überfiel Anfang Dezember eine Tankstelle in Langenhorn. Er entkam mit dem gesamten Kasseninhalt. Die Polizei hat nun Fotos aus der Überwachungskamera veröffentlicht.

Der Verdächtige ist etwa 16 bis 20 Jahre alt, um die 1,70 Meter groß, schlank, trug kurze dunkle Haare, eine schwarze Jacke, eine Hose im Camouflage-Look, ein Basecap und war maskiert mit einem teilweise gemusterten Tuch. Gegen 1 Uhr nachts am 7. Dezember des vergangenen Jahres betrat er die Tankstelle an der Langenhorner Chaussee. Er hatte die Pistole – eine Schreckschusswaffe – schon in der Hand, zielte in Richtung des Mitarbeiters und feuerte.

Fahndung mit mehreren Streifenwagen bleibt erfolglos

Er traf den Mitarbeiter nicht, wollte so offenbar seiner Forderung nach Geld Nachdruck verleihen. Weitere Fotos aus der Überwachungskamera zeigen den Täter, wie er mit der Kassenlade voll Geld die Tankstelle wieder verlässt. Eine Fahndung mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen und Kräften aus Schleswig-Holstein führte nicht zur Festnahme.

Die bislang durch das örtliche Raubdezernat (LKA 144) durchgeführten Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt, so ein Polizeisprecher. „Daraufhin hat nun das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg die Öffentlichkeitsfahndung beschlossen.“

Die Ermittler bitten Zeugen, sich zu melden, wenn sie Informationen zur Tat bzw. zum Verbleib des Täters haben. Auch die Kassenlade wurde bis heute nicht aufgefunden. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeiwache. (dg)