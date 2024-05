Er ging zur Schule und kam nicht zurück: 15-Jähriger aus Hamburg vermisst

Seit Dienstag wird der 15 Jahre alte Fauzi Aulia H. vermisst. Der Jugendliche machte sich morgens auf den Weg zur Schule, kam jedoch dort nie an. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Zum letzten Mal wurde Fauzi Aulia gegen 8 Uhr an der Wohnanschrift seines Elternhauses in der Kamminer Straße (Rahlstedt) gesehen, wie die Polizei bekanntgab. Danach verließ er das Haus gemeinsam mit seiner Schwester in Richtung Schule. Doch dort kam der 15-Jährige nicht an.

Rahlstedt: Polizei sucht vermissten Fauzi Aulia H. (15)

Die Polizei suchte bereits nach dem Jungen, konnte ihn aber bisher nicht finden. Das Amtsgericht beschloss deshalb, eine Öffentlichkeitsfahndung durchzuführen.

Fauzi Aulia ist 1,74 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze, schwarze Haare, dunkelbraune Augen und ein rotes Muttermal unterhalb des rechten Auges. Er trägt eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose, dazu weiße Nike-Sneaker. Dazu soll er einen blauen Quechua-Rucksack mit sich führen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Jugendlichen nimmt die Polizei Hamburg per Telefon unter der (040) 4286-56789 oder bei jeder Dienststelle entgegen. Zeugen, die den Jungen sehen, können sich auch direkt an den polizeilichen Notruf unter der 110 wenden. (doe)