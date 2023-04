Er wurde nur 20 Jahre alt: Motorradfahrer stirbt bei tragischem Unfall

Tödlicher Unfall im Norden: Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist gestorben, als er in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem VW Golf zusammenstieß. Die Maschine brannte völlig aus.

Der Unfall geschah nahe Bordesholm im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Zwei Motorradfahrer waren am Donnerstag auf der Straße Fuchsschwanz aus Richtung Schönbek unterwegs, sagte die Polizei Neumünster der MOPO. In einer Rechtskurve geriet einer der beiden demnach aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr – und kollidierte dort frontal mit einem VW Golf.

Tödlicher Unfall im Norden: Das Motorrad fing Feuer

Die Maschine des 20-Jährigen fing Feuer. Trotz sofortiger versuchter Reanimation starb der junge Mann noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall passierte gegen 19.50 Uhr. Die Straße war für vier Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. (ncd)