Er braucht Hilfe: Mann besucht Tante – dann ist er plötzlich verschwunden

Die Hamburger Polizei bittet öffentlich um Mithilfe bei der Suche nach dem 22-jährigen Titus R.: Der Mann wird seit Sonntagmorgen vermisst und bedarf durchgehender Betreuung.

Er gilt als mutmaßlich orientierungs- und hilflos, so ein Polizeisprecher. Der 22-Jährige sei am Sonntag mit seinen Eltern zu Besuch bei seiner Tante gewesen, habe aber um 10.30 Uhr die Wohnung an der Gustav-Freytag-Straße (Uhlenhorst) verlassen. Seitdem sei er verschwunden: „Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden.“

So wird der Vermisste beschrieben

Daher sucht die Polizei nun öffentlich und mit einem Foto nach dem Vermissten, der zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß ist, als kräftig beschrieben wird und eine Halbglatze trägt. Zuletzt sei er mit einer beigen Chinohose, einem blau-weißen Hemd sowie weißen „Adidas“-Turnschuhen bekleidet gewesen.

Die örtlich zuständige Kripo (LKA 145) übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise an Tel. (040) 428 65 6789 oder an jede Wache. Der Sprecher: „Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.“ (dg)