Mutter aufgespürt: Entführte Kinder aus Hamburg wieder da!

Drei Tage nachdem Mirjam N. (35) mit ihren beiden Kindern aus dem Kinderschutzhaus in Heimfeld verschwunden war, konnte die Polizei sie in Bottrop stellen. Zuvor hatte es auch eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Kindesvater gegeben.

Die beiden Söhne (2/3) waren N. und Enayatullah A. entzogen worden, nachdem die Mutter offenbar versucht hatte, sich mit Gas in ihrer Altonaer Wohnung umzubringen. Bei einem Besuch ihrer Kinder am Mittwoch war die 35-Jährige dann plötzlich mit ihnen verschwunden. Die Polizei leitete sofort eine Öffentlichkeitsfahndung ein.

Mutter befindet sich in „psychischem Ausnahmezustand“

Da diese zunächst noch nicht zum gewünschten Erfolg führte, suchten die Ermittler auch mit einem Foto nach dem Vater, der aus Bottrop stammt.

Am Samstagabend gegen 20 Uhr konnte die Polizei dann die „35-Jährige in Bottrop lokalisieren”, wie ein Sprecher mitteilte. Die Kleinkinder seien wohlbehalten und wurden vom Jugendamt in Obhut genommen. Laut Polizei habe ein entscheidender Hinweis letztlich zum Fahndungserfolg geführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. (prei)