EM in Hamburg mit „Fan Walk“: Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

Ganz grundsätzlich warnt die Hamburger Polizei vor starken Verkehrsbehinderungen während der momentan laufenden Fußball-Europameisterschaft. Am Sonntag aber dürfte es noch voller auf den Straßen werden: Fans der niederländischen Nationalmannschaft wollen bei einem „Fan Walk“ durch St. Pauli und die City ziehen.

Dieser Walk soll um 10.30 Uhr beginnen, erwartet werden rund 40.000 Teilnehmer, die am Millerntorplatz starten und dann über den Holstenwall, den Sievekingplatz, die Glacischaussee und zurück zum Startpunkt ziehen wollen.

Das empfiehlt die Polizei

Ab Mittag will dann ein Teil der am Walk teilgenommenen Fans in die Bahnen Richtung Stadion steigen, wo es im Volkspark gegen Polen geht. Der andere Teil der Fans will sich das Spiel auf dem Heiligengeistfeld anschauen.

In den beiden Bereichen wird es zu Straßensperren kommen; die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen, wie an „allen Spieltagen in Hamburg“, so eine Sprecherin. Besuchern werde daher dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Autofahrer sollten betroffenen Bereiche „weiträumig umfahren“. (dg)