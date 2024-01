Eisige Nacht in Hamburg: Mehrere Unfälle – Bus kommt von Straße ab

Die anhaltenden Minustemperaturen und eisigen Straßen sorgten auch in der Nacht zu Sonntag für viele Unfälle in Hamburg. In Rotherbaum krachten gleich mehrere Taxis ineinander, in Hoheluft verlor ein Linienbus den Halt und prallte gegen eine metallene Fahrspurbegrenzung. In Billstedt verunglückte ein Polizeiauto.

In der Nacht mussten die Polizei und der Rettungsdienst mehrmals zu glatteisbedingten Unfällen ausrücken. Zunächst kam es in Billstedt zu einem Unfall. Hier geriet ein Polizeiauto beim Überholen eines Transporters auf einer Einsatzfahrt ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Der Streifenwagen veunglückte auf einer Einsatzfahrt. NEWS5 Der Streifenwagen veunglückte auf einer Einsatzfahrt.

Vier Leichtverletzte bei Unfall in Lokstedt

Kurz darauf ereignete sich in Lokstedt auf der Julius-Vosseler-Straße ein weiterer Unfall. Beim Abbiegen in den Oddernskamp rutschte der Fahrer eines VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem anderen Auto. Vier Personen, darunter zwei Kinder, wurden leicht verletzt.

Gegen 20.45 Uhr kam es dann in der Hoheluftchaussee (Hoheluft) zu einem Unfall. Ein Linienbus geriet ins Rutschen und blieb auf der aus Metall bestehenden Fahrspurbegrenzung stecken. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Schnee in Hamburg: Drei Taxis ineinander gekracht

Am Mittelweg krachten drei Taxis ineinander. Privat. Am Mittelweg krachten drei Taxis ineinander.

Gegen ein Uhr wurden Polizisten dann nach Rotherbaum gerufen. Im Mittelweg Ecke Harvestehuder Weg waren drei Autos miteinander kollidiert. Kurioserweise handelte es sich bei allen beteiligten Fahrzeugen um Taxis. Auch hier gab es zum Glück keine Verletzten.