Schnee, Frost und Glätte sorgen für Unfälle in Hamburg – mehrere Verletzte

Schnee, Frost und Glätte-Alarm in Hamburg: Das Wetter sorgte am Samstag für mehrere Unfälle in der Hansestadt, unter anderem krachte es mehrfach in Alsterdorf, Tonndorf und Farmsen-Berne. Am Abend kam es auch in Lokstedt zu einem Crash. Dabei wurden drei Personen verletzt, darunter zwei Kinder.

Durch die jüngsten Schneefälle häufen sich im Stadtgebiet derzeit die Autounfälle, so auch in Lokstedt: Gegen 18.30 Uhr stießen auf der Julius-Vosseler-Straße auf Höhe des Oddernskamp ein weißer VW-up! und ein schwarzer Seat Ateca miteinander zusammen.

Lokstedt: Drei Verletzte nach Glätteunfall

Polizeiangaben zufolge wurde durch die Kollision eine Beifahrerin an der Schulter verletzt. Sie wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei kleine Kinder im Alter von eineinhalb und sechs Jahren erlitten einen Schock und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Feuerwehrsprecher der MOPO. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Ein MOPO-Reporter vor Ort berichtete von ausgesprochen glatten Straßen, auf denen kontrolliertes Bremsen kaum mehr möglich ist. (doe/röer)