Hamburg: Aus fahrendem Auto Schüsse auf Imbiss abgefeuert

Einsatz in Wilhelmsburg: In der Nacht zu Freitag haben Anwohner die Polizei alarmiert, nachdem sie Schüsse gehört hatten. Vor Ort entdeckten die Beamten Einschusslöcher in einem Imbiss.

Laut Polizei gingen gegen 2.45 Uhr mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale ein. Die Anrufer berichteten von Schussgeräuschen in der Veringstraße. Mehrere Streifenwagen fuhren zum Einsatzort.

Einschusslöcher an Tür und Fensterscheibe gefunden

Die Beamten fanden an Tür und Fensterscheibe des Imbisses mehrere Einschusslöcher, von den Schützen fehlte jede Spur. Zeugen zufolge sollen die Schüsse gezielt aus einem fahrenden Auto abgefeuert worden sein. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Hinweise können unter Tel. 4286-56789 gemeldet werden.