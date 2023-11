Einsatz mit Knalleffekt: SEK stürmt Wohnung mit Blendgranaten

SEK-Einsatz am Teerosenweg in Bramfeld: Ein Mann soll am Montagmittag mit Waffen auf dem Balkon gestanden und damit gedroht haben, diese einzusetzen. Die Polizisten stürmten die Wohnung mit mehreren Blendgranaten.

Auch ein Polizeihund kam dabei zum Einsatz. Dieser soll den Mann, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, gebissen haben. Er kam ins Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Zehn tote Radfahrer: Todesfalle Abbiegen auf Hamburgs Straßen

Zuvor soll der Mann nicht auf die Ansprache der Beamten reagiert haben. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird er nach Versorgung seiner Verletzung einem Amtsarzt vorgeführt. (dg)