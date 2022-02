Ein Brand im Vorraum einer Postbank-Filiale in Billstedt hat am frühen Montagmorgen die Feuerwehr in Atem gehalten. Ein bislang unbekannter Täter hatte hier gezündelt und für Sachschaden gesorgt. Seine Kontokarte könnte ihm aber nun zum Verhängnis werden.

Der Brand wurde gegen 4.05 Uhr entdeckt, als starker Qualm aus dem Vorraum der Filiale an der Möllner Landstraße direkt gegenüber dem Polizeirevier aufstieg. Die Feuerwehr war nach wenigen Minuten am Einsatzort. Laut Polizei habe ein Farbeimer gebrannt, das schmelzende Plastik sorgte für die starke Rauchentwicklung.

Feuer in Post: Kontokarte könnte Brandstifter zum Verhängnis werden

Den Brand hatten die Retter rasch unter Kontrolle, dennoch entstand Sachschaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Weil man den Vorraum, in dem sich auch ein Bankautomat befindet, nur mittels einer Kontokarte betreten kann, hofft die Polizei nun, den mutmaßlichen Täter ermitteln zu können.

Es gab bereits mehrere Brände in den letzten Monaten auf dem Gelände der Post. Die Ermittlungen dauern zurzeit an.