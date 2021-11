Feuer auf dem Gelände der Post in Billstedt! Am frühen Montagmorgen ist der Motorraum eines geparkten Transporters in Flammen aufgegangen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Um 4.50 Uhr morgens wurde die Feuerwehr zum Post-Gelände in der Reclamstraße Ecke Öjendorfer Weg gerufen, bestätigte die Feuerwehr der MOPO. Die Beamten konnten das Feuer zwar löschen, doch der Wagen brannte nahezu vollständig aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Brand auf Postgelände in Billstedt: Ursache noch unklar

Der Kleintransporter hatte auf dem Gelände der Post geparkt, gehörte aber selbst nicht der Post, sondern einem Subunternehmen, erklärte die Polizei auf MOPO-Nachfrage.

Die Brandursache ist noch unklar. Im Raum steht der Verdacht auf Brandstiftung, aber auch ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt. (ncd)