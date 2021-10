An der Max-Klinger-Straße in Billstedt sind am Dienstagabend mehrere Container offenbar mutwillig in Brand gesteckt worden. Gegen 20.30 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Als die Retter ankamen, standen die Mülleimer bereits in Vollbrand. Die Hamburger Polizei ermittelt – dabei könnten auch Zeugenfotos eine wichtige Rolle spielen.

Große Flammen schlugen in den Nachthimmel, die sich bereits durch zwei Container gefressen hatten, ein dritter war ebenfalls beschädigt worden. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer unter Atemschutz, verletzt wurde keiner.

Hamburg: Container stehen in Flammen – Zeugenfotos werden ausgewertet

Die Retter kontrollierten anschließend mit einer Wärmebildkamera, ob es noch kleinere, versteckte Glutnester gab, die zu einem erneuten Aufflammen führen könnten. Als auch diese gelöscht waren, packten die Feuerwehrleute ihre Sachen und zogen ab. Die Hamburger Polizei übernahm die Ermittlungen.

Die Beamten wollen nun klären, wie es zum Feuer kam. Wie die MOPO erfuhr, gehen sie bisher von Brandstiftung aus. Zeugen sollen Fotos von möglichen Verdächtigen gemacht haben, die nun ausgewertet werden. (dg)